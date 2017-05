Mariano Di Vaio, non solo moda: canta e lancia il suo tormentone estivo

Infuencer, modello, attore, imprenditore, personaggio tv e adesso anche cantante. Mariano Di Vaio non si fa mancare niente. Arriva infatti il primo singolo "Wait for me" (in collaborazione con Jonathan Catalano) dell'icona fashion del web e Tgcom24 mostra in esclusiva il videoclip. Una pop-ballad dai toni electro-dance, che ci riporta immediatamente ad un’atmosfera tipicamente estiva: c'è da scommettere che diventerà un tormentone...