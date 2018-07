Marianne Mirage scalda l'estate con "Copacabana Copacabana"

Nuovo progetto musicale per Marianne Mirage che ha da poco pubblicato " Copacabana Copacabana ", una canzone per l’estate a cui l’artista ha lavorato dopo il successo di " The Place ", brano inserito nella colonna sonora dell’omonimo film di Paolo Genovese . Si tratta di un electro-mantra scritto in collaborazione tra la stessa artista e Mario Cianchi, Kaballà e Stefano Della Casa. La produzione è di Big Fish.

Attualmente la cantante è impegnata in studio per il suo nuovo progetto discografico, ma utlizzerà l’estate per suonare live in alcuni importanti eventi. Il debutto ufficiale di “Copacabana Copacabana” è avvenuto ad Ostuni in occasione del "Red Bull Beats From The Lido": qui Marianne Mirage ha suonato insieme ai Selton. Quindi il brano è stato diffuso dalle radio ed è disponibile in tutti gli store digitali.



Dopo Ostuni, un nuovo live la vedrà protagonista sempre in Puglia, questa volta a Gravina per il "Mondo Beats Festival" il 21 luglio. In agosto poi l’artista sarà una delle protagoniste del “Magna Grecia Film Festival” a Catanzaro Lido nel cuore del Golfo di Squillace e il 21 si esibirà a Salina.