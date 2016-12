Mariah Carey, una pizzaiola sexy e intrigante

Mariah Carey ha fatto tappa con il suo "Sweet Sweet Fantasy Tour" a Milano e non si è lasciata sfuggire l'occasione per preparare la pizza in casa. Lingerie di raso bianco e vestaglietta abbinata, la diva del pop si è messa in posa vicino al forno a legna come una perfetta pizzaiola. Un regalo per i fan ma soprattutto per il futuro marito James Packer, che le ha fatto una visita a sorpresa nel bel mezzo del tour.