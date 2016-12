Mariah Carey stecca? Rita Pavone la difende

11:41 - Panico per Mariah Carey in Giappone per il tour The Elusive Chanteuse Show. La cantante infatti non è apparsa al massimo della forma vocale, steccando diverse volte durante il concerto. In Rete tutti hanno decretato la fine della sua carriera mentre in Italia Rita Pavone l'ha difesa riconducendo il tutto a motivi di salute. E infatti aveva ragione perché la diva del pop nella tappa a Yokohama ha sfoderato di nuovo la sua celebre voce.

"Mi fanno sorridere coloro che danno già per morta e seppellita la voce di Mariah Carey dopo il capitombolo dell'altro ieri all'esordio del suo tour giapponese. - ha scritto la Pavone - Non sono 'stecche', come qualcuno ha erroneamente scritto, quelle ascoltate durante il suo concerto e riprese immediatamente e messe altrettanto rapidamente on line su tutti i social work (come sono tutti carini e caritatevoli, vero?...), ma la sua impossibilità materiale di impostare la voce, soprattutto nelle note acute, certamente a causa di una forte forma di raucedine".