Mariah Carey spericolata, al mare con i figli tra gli squali

Mariah Carey, in compagnia dei figli e del fidanzato Bryan Tanaka, è andata in vacanza alle Bahamas, trascorrendo una giornata in acque piene di squali. La popstar ha pubblicato sul proprio Instagram foto che la ritraggono stretta in una muta con il suo prosperoso decolletè ben in vista e un video in cui nuota con la piccola Monroe tra le creature marine. Per tranquillizzare i fan ha scritto: "Una giornata con gli squali... non preoccupatevi, sono gentili".