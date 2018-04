Mariah Carey: "Soffro di un disturbo bipolare dal 2001"

"Non volevo portare in giro lo stigma di una malattia che avrebbe potuto potenzialmente porre fine alla mia carriera. ... Ero così terrorizzata di perdere tutto, e così mi sono convinta che l'unico modo per affrontare il problema era non affrontarlo".



Tutto è iniziato nel 2001 quando, dopo un brutto crollo psico-fisico, fu ricoverata e le fu diagnosticato il disturbo bipolare: "Non volevo crederci", racconta Mariah:"Fino a poco tempo fa ho vissuto nella negazione e nell'isolamento e nella paura costante che qualcuno mi denunciasse. Era un peso troppo pesante da portare e semplicemente non potevo più farlo ...".

Poi finalmente la decisione di parlare: "Ho cercato e ricevuto cure, mi sono circondata di persone positive e sono tornata a fare ciò che amo, scrivendo canzoni e facendo musica. Per quanto sia difficile, sapevo anche che era giunto il momento di condividere finalmente la mia storia".



La popstar è attualmente in terapia per il disturbo bipolare II, che coinvolge periodi di depressione e ipomania, meno grave della mania associata alla bipolarità di tipo I, ma che può comunque causare irritabilità, insonnia e iperattività. "In realtà sto assumendo farmaci che sembrano essere abbastanza buoni. Non mi fanno sentire troppo stanca o pigra o qualcosa del genere. Trovare il giusto equilibrio è ciò che è più importante adesso".