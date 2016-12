Mariah Carey.... scatto bollente col trucco e l'inganno

I particolari che hanno insospettito i follower della bella cantautrice americana sono il braccio sinistro e lo specchio dietro di lei troppo deformato: “Il peggior photoshop che io abbia mai visto", cinguetta indignato un fan. Mariah non si preoccupa dell'opinione social... al momento lei ha ben altri pensieri.



Dopo la rottura, a matrimonio già fissato, col miliardario James Packer, è tornata single. Ancora non chiare le ragioni che avrebbero portato Packer a "mollare" la Caray, ma i media americani sono convinti che il magnate dei casinò abbia interrotto la relazione a causa dei troppi soldi spesi dalla sua futura moglie per lo shopping ed anche perché contrario alla trasmissione "Mariah World", che andrà in onda su E! e che racconterebbe la loro vita privata di coppia, mettendola pubblicamente in piazza. Non ultimo, a far infuriare il ricco James ci sarebbe stato il rifiuto da parte di Mariah di andare in Australia con lui per il compleanno di sua sorella.



E così nozze sfumate per la prosperosa e capricciosa cantante, che per compensare, pare si sia tenuta l'anello di fidanzamento, un gioiello da 7 milioni di euro e si consoli già con Bryan Tanaka, aitante ballerino del suo corpo di ballo.