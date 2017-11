Mariah Carey salta i concerti di Natale: un'infezione respiratoria le ha tolto la voce

"Devo attenermi agli ordini del mio dottore e riposare fino a che lui non dirà che posso cantare di nuovo", con queste parole Mariah Carey ha annunciato sui social che sarà costretta a cancellare i primi concerti del suo tour "All I Want For Christmas Is You" a causa di una infezione alle vie respiratorie superiori. La superstar del pop, il cui spettacolo natalizio è ormai diventata una tradizione, avrebbe dovuto cantare venerdì in Ontario e poi a Chicago e Betlemme, dando così il via ai concerti di Natale...