Mariah Carey ricoverata d'urgenza per una brutta influenza

Mariah Carey è stata ricoverata d'urgenza a New York per un brutto attacco influenzale, mercoledì mattina. La cantante è stata portata al pronto soccorso in stato di disidratazione e sottoposta a una cura a base di vitamine. A rischio i prossimi concerti in programma, compreso l'evento di sabato 5 dicembre, quando la cantante dovrebbe esibirsi all' "Hot for the Holidays", organizzato dall'amico Busta Rhymes , insieme a tante star della musica.

Mariah Carey ha iniziato a sentirsi male martedì sera, dopo aver presenziato al party per la campagna natalizia di una nota catena statunitense della grande distribuzione. Lo ha fatto sapere lo staff della cantante.



La notizia si è diffusa rapidamente sul web, scatenando i fan, che hanno voluto fare gli auguri di pronta guarigione alla star sui social.



Resta in dubbio la partecipazione della cantante al concerto evento organizzato in New Jersey da Busta Rhymes, che con la Carey duettò nel 2003 nella hit "I Know What You Want". Nella line up dello show compaiono nomi come Puff Daddy, Mary J. Blige, Lil Wayne e altri.