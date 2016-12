Mariah Carey, nuda in vasca e décolleté esagerato su Instagram

Momento decisamente sexy per Mariah Carey . Giorni fa aveva postato sul suo profilo Instagram scatti senza veli nella vasca da bagno tra schiuma e gioielli. Ha concesso il bis dando una buonanotte hot ai suoi seguaci social e mostrandosi in immagini con un décolleté esplosivo. La cantante ostenta forme e una serenità ritrovata. Il numero dei propri follower sono inevitabilmente lievitati ma le foto hanno anche scatenato reazioni contrastanti tra i suoi fan.

Attualmente, l'attrice e cantante è in vacanza in Grecia con l'amato James Packer, suo futuro sposo. La sua strategia di marketing ha sicuramente fatto centro negli scatti degli scorsi giorni (nella vasca da bagno), usati per lanciare la notizia dell'arrivo di brani inediti. Aveva scritto a corredo delle immagini super sexy: "Appena arrivata a casa dopo una lunga notte in studio! Nuova musica in arrivo".