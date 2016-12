Mariah Carey mollata dal fidanzato perché spende troppo

I siparietti sexy a nulla sono serviti. Lo shopping folle alla fine ha penalizzato Mariah Care y. Secondo quanto scrive il " New York Post ", infatti, il fidanzato James Packer l'avrebbe mollata perché spende troppo . Il miliardario australiano infatti non avrebbe gradito le mani bucate della star. E dopo meno di un anno l'ha lasciata perché non ne poteva più di stare dietro ai capricci folli.

Non solo. Al magnate dei casinò non andava proprio giù l'idea che la Carey esponesse la loro vita privata nel reality show "Mariah world" che andrà in onda su E!. A far scoppiare la coppia anche alcune tensioni familiari. La cantante si è infatti rifiutata di andare in Australia per il compleanno della sorella di Packer, un gesto che ha mandato su tutte le furie quella che avrebbe dovuto essere la sua futura cognata. Altri amici vicini ai due hanno sempre sostenuto che la coppia non sarebbe mai arrivata a pronunciare il fatidico sì. Per la star una "magra" consolazione: l'anello di fidanzamento da 10 milioni di dollari.