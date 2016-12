Mariah Carey è Photoshop-addicted: ecco un altro scatto ritoccato

Mariah Carey non ha perso il vizietto del fotoritocco. Non le è bastata la gogna social dei fan, dopo lo scatto postato durante il Thanksgiving Day, visibilmente "falsato"! La cantante ha condiviso un'altra immagine photoshoppata, con la pancia completamente levigata e le gambe molto più magre. E su Instagram i follower sono nuovamente insorti.

"Se proprio devi usare Photoshop almeno fallo bene", dicono alcuni, oppure: "Basta con i disastri da Photoshop, i tuoi fan ti amano così come sei...", mentre altri sono ancora più duri e non risparmiano apprezzamenti al vetriolo: "Sembri un manichino" scrivono commentando lo scatto in cui la cantante appare a Honolulu, durante una pausa relax dai suoi concerti, a piedi nudi su un prato con indosso un sexy monokini nero. E anche se qualcuno accorre in sua difesa, per la maggior parte degli utenti di Instagram Mariah Carey è proprio una Photoshop-addicted!