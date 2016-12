Mariah Carey e Beyoncé, esplosive nella voce e nel décolleté

Mariah Carey e Beyoncé si sono presentate in splendida forma al gala benefico organizzato dall'Heartview Global Foundation, che si occupa di raccolta fondi per la cura delle malattie cardiache. Nella foto ricordo, condivisa sui social dalla cantante di "Without you", le due star, note per la vocalità esplosiva, hanno mostrato altrettanta esuberanza nel décolleté. Un acuto che non passa inosservato.

Non passa inosservato nemmeno l'anello di fidanzamento da 35 carati che la Carey sfoggia in attesa di convolare a nozze con il miliardario australiano James Packer. Un momento d'oro per la cantante, raggiante e sempre in tiro nelle serate di gala come sui social.



Non ha di che lamentarsi nemmeno Beyoncé, tra le star più ricche, famose e popolari sul web dell'intero star system. La moglie di Jay Z è reduce dal trionfale show dell'halftime al 50mo Superbowl, dove ha infiammato l'evento americano dell'anno con una "battle" hot che l'ha vista protagonista con Bruno Mars e i Coldplay.



Entrambe le artiste saranno presto in Italia, a Milano. Mariah Carey si esibirà al Forum di Assago il 16 aprile, mentre il tour di Beyoncé arriverà a San Siro il 18 luglio.