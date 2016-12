Mariah Carey, curve esplosive a Las Vegas

Mariah Carey è raggiante, in vista del suo terzo matrimonio. La cantante è stata ospite d'onore a un evento organizzato in un night club di Las Vegas, dove si è presentata con una mise scintillante. Avvolta in un miniabito argentato che ne esaltava le curve, la Carey non ha perso occasione per sfoggiare un enorme anello a forma di farfalla, che non è riuscito però a oscurare quello di fidanzamento da 35 carati, pegno d'amore di James Packer.