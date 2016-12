Mariah Carey, che spettacolo: canta in body e mostra le curve

Mariah Carey brilla sul palco di Birmingham, dove ha fatto tappa con il suo "Sweet Sweet Fantasy Tour". La cantante, in procinto di convolare a nozze per la terza volta, si è esibita indossando un sexy body tempestato di pietre preziose e tacchi vertiginosi. Una mise fatta apposta per esaltare le forme morbide e il décolleté prosperoso che la Carey ama mettere in mostra. La popstar sarà presto anche in Italia, il 16 aprile al Forum di Assago (Mi).