Mariah Carey, casa svaligiata per 50mila dollari

Al momento del furto non c'era nessuno in casa, visto che la cantante si trova a New York con tutta la famiglia. I ladri, come riferisce il magazine americano, si sarebbero tuttavia impossessati solo di un "magro" bottino di oggetti, borse e occhiali da sole. Se il valore del furto è stato però quantificato in 50mila dollari e si tiene conto dello standard di vita extra lusso della cantante, si può supporre che si sia trattato di non più di dieci "accessori" tra borse e occhiali.

La Carey è l'ennesima star visitata dai ladri quest'anno, e si aggiunge alla lista che comprende già Jason Derulo, Alanis Morissette, David Spade, Emmy Rossum e Scott Disick, per citarne solo alcuni.