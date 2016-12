23 dicembre 2014 Mariah Carey canta il Natale davanti a una fan speciale: Lady Gaga! La cantante ha messo a segno sei sold out al Beacon Theater con "All I Want for Christmas is You, A Night Of Joy And Festivity" Tweet google 0 Invia ad un amico

11:22 - Sei sold out al Beacon Theater di New York per "All I Want for Christmas is You, A Night Of Joy And Festivity". Mariah Carey ha regalato al pubblico uno show tra danza e musica sulle note dei brani natalizi e di sue canzoni tratte dai suoi due album "Merry Christmas" del 1994 e il seguito "Merry Christmas II You" del 2010. Durante l'esecuzione di "Hero" si è commossa pensando al divorzio dal marito Nick Cannon. Ad applaudirla pure Lady Gaga.

Le due dive della musica internazionale si sono scattate un selfie e su Instagram Lady Gaga ha scritto: "Hey ladies, Merry F-cking Christmas, Love, Mariah and Gaga". Ha poi aggiunto: "Questa signora è cosi gentile e una tale star ed è stata leggendaria questa sera al Beacon Theatre".



Il palcoscenico ha sullo sfondo un gigantesco albero di Natale con le scenografie che cambiano a seconda dei brani. Al centro una ghirlanda con le lettere "MC" (Mariah Carey). Ad aprire lo spettacolo una piccola ballerina che in tutù rosa balla "Dance of the Sugar Plum Fairy" da "Lo Schiaccianoci", poi appare la Carey con un abito dal decollete audace ad intonare "Gloria (In Excelsis Deo)', "Oh Santa", "Joy to the World", "When Christmas Comes" e tante altre. Ma in scaletta non potevano mancare successi come "Emotions", "We Belong Together" e "Hero'". E sulle note di quest'ultima canzone la cantante ha avuto una sorta di crollo emotivo, ricordando il suo recente divorzio dal marito Nick Cannon. La Carey ha continuato a cantare ma senza riuscire a trattenere le lacrime.



Passato il momento triste, il finale è stato tutto in bellezza e allegria con uno dei suoi brani classici "All I Want for Christmas is You". In quel momento dall'alto è caduta una valanga di coriandoli sulla platea, a simboleggiare la neve.



"Merry Christmas" ha venduto 14 milioni di copie, mentre Mariah durante la sua carriera ha venduto 200 milioni di dischi, un primato che ha fatto di lei l'artista femminile che ha venduto più album negli Anni 90.