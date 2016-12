Mariah Carey, bombastica per Natale

Non poteva mancare la regina delle canzoni natalizie Mariah Carey al Rockefeller Center Christmas Tree Lighting, la cerimonia di illuminazione dell'albero di Natale più famoso di New York. Ingioiellata, microfono dorato e abito rosso con vistoso décolleté, la diva del pop ha affascinato i presenti. Ma qualcuno ha storto il naso per qualche imprecisione durante l'esecuzione di Mariah sulle note della sua hit "All I Want For Christmas Is You".