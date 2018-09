Maria Grazia Cucinotta: "Ho provato ad avere un altro figlio per dieci anni"

"Dopo la nascita di Giulia, ho provato a darle un fratellino", Maria Grazia Cucinotta svela alcuni retroscena della sua vita privata, raccontandosi a "Gente", in edicola da venerdì 28 settembre. "Per dieci anni mi sono accanita con ogni farmaco, terapia e tecnologia che la scienza può offrire. Poi mi sono arresa. Se non avessi già avuto Giulia, però, sarei ricorsa ad altre tecniche come l’eterologa e la maternità surrogata".

Del matrimonio, che dura da 23 anni, con l’imprenditore romano Giulio Violati, l'attrice de "Il postino" svela: "Tra noi ci sono stati alti e bassi. A un certo punto sono andata a lavorare a Los Angeles, mentre lui è rimasto a Roma e la distanza ci ha rafforzato".



Invece sulla menopausa: "Ci sono entrata da un po’. Avendo preso ormoni per avere un altro figlio ho optato per una via naturale: integratori, dieta sana, camminate veloci. Vorrei dire a tutte le donne che ancora considerano l’uscita dall’età fertile un tabù: se un uomo non vi fa sentire attraenti in quel momento, mollatelo".