Maria Grazia Cucinotta, da "Il Postino" a 007: i 50 anni della diva italiana

Nel 1987 la Cucinotta partecipa a Miss Italia e si classifica al terzo posto, ma viene notata da Renzo Arbore che la sceglie come valletta per il programma "Indietro tutta!". Due anni dopo viene scelta per interpretare la protagonista femminile nel videoclip della canzone "Diamante", accanto a Zucchero. Nel 1990 fa il suo esordio nel cinema nel film "Vacanze di Natale '90", ma è nel 1994 che si fa conoscere in tutto il mondo dopo aver recitato a fianco di Troisi, nella celebre pellicola diretta da Michael Radford, che sarà tra l'altro l'ultimo film dell'attore napoletano, prematuramente scomparso nel giugno dello stesso anno.



Nel 1995 ha un ruolo ne "I laureati" con Leonardo Pieraccioni ma è nel 1999, con il ruolo di Giulietta Da Vinci, che conosce un altro prestigioso traguardo professionale, partecipando a "Il mondo non basta (The World Is Not Enough)", diciannovesimo film della saga dell'agente 007, diretto da Michael Apted, con Pierce Brosnan protagonista.



"E' inutile lottare contro il tempo che passa, vivo bene o meglio cerco di farlo, ogni minuto e indugiare su cose poco importanti è una cosa che ho imparato a non fare. Non dico sia una ricetta ma è il modo di prendere le cose, la vita, le difficoltà che incontriamo. A volte ci perdiamo dietro a cavolate tralasciando quello che ci fa stare bene. Ho 50 anni, mi sento saggia e 15enne al tempo stesso, l'età me la ricorda ogni tanto l'artrosi di cui soffro, per il resto viva la vita", ha detto l'attrice siciliana all'Ansa.



Esiste un segreto per la sua bellezza senza età? "Puntare sull'aspetto fisico è mettere un'arma contro te stessa perchè al tempo che passa puoi opporre solo il sorriso che tira su" ha raccontato. "La ricetta unica che conosco per la bellezza e per stare bene è amarsi sempre, a qualunque costo, rispettarsi. A 50 anni dopo che magari hai passato anni a farti amare dagli altri cominciare ad amare noi stessi è un buon nuovo inizio, ricominciare così, volersi bene, autostimarsi. Cerco di insegnare sempre questo a mia figlia anche se so che è con l'età che si acquisisce questa consapevolezza: sapere che vali lo devi a te".



Una figlia, Giulia, di 17 anni cresciuta con il marito Giulio Violati, una nuova vita imprenditoriale che l'ha portata a essere produttrice cinematografica in Cina quando quell'immenso mercato non l'aveva scoperto nessuno, Maria Grazia Cucinotta sta preparando una serie web sui temi del cyberbullismo e dei disordini alimentari.



Prima però una grande festa è in programma. Il 29 luglio, due giorni dopo il compleanno, ecco un super party sull'Appia Antica a base di cannoli siciliani e carretti, caponata e pasta alla norma, limoni e cassatine: insomma una festa che vuole essere un felice trionfo della sua sicilianità, delle sue radici. "Voleva essere una festa a sorpresa ma ho subito scoperto i miei amici che la organizzavano", ha scherzato la Cucinotta.