16 settembre 2017 09:35 Maria Callas, 40 anni senza la Divina della lirica: una voce e uno stile unici Tante le iniziative per ricordare la cantante lirica più acclamata al mondo

A quarant'anni dalla sua morte, avvenuta il 16 settembre 1977, sono tante le iniziative per omaggiare Maria Callas, la cantante lirica più acclamata al mondo, artista unica e irripetibile. Parigi, città in cui si spense a 53 anni, la ricorda con una mostra e anche la Scala di Milano, dove nacque la sua leggenda, ne ospita una: "Maria Callas in scena - Gli anni alla Scala". Taormina invece la celebrerà con un concerto "Memorial".

Un'artista entrata nel mito, travalicando i confini della lirica, grazie a doti uniche unite a una biografia che ha contribuito a costruire un'immagine che il tempo non è riuscito a scalfire. Di origini greche, il suo nome di battesimo per esteso era Anna Maria Cecilia Sophia Kalogeropoulou, Maria Callas, concepita in Grecia, nacque al Flower Hospital di New York il 2 dicembre 1923. Il padre aveva già cambiato all'anagrafe il suo cognome. Si dice che la madre, che avrebbe voluto un maschio (che avrebbe battezzato Vasili, come il fratellino morto), per quattro giorni rifiutò di vederla ed esitò a lungo prima di trovarle un nome. La bambina, eccezionalmente robusta, pesava più di sei chili alla nascita, sempre secondo le fantasiose reminiscenze della madre.



Le eccezionali doti vocali e interpretative furono messe in mostra dalla Callas sin da piccola: a tre anni ascoltava arie d'opera grazie alla pianola del padre e della madre, a quattro metteva assieme le prime melodie al pianoforte. Almeno secondo quanto racconta nel libro "My daughter Maria Callas", la madre Evangelia Dimitriadou. I primi successi arrivarono negli anni 40, in Grecia, dove era tornata dopo la separazione dei genitori. la biografia di Maria Callas è costellata di incontri importanti e il primo è quello con Arturo Toscanini. Fu lui, dopo averla conosciuta negli Stati Uniti in casa di un amico, dove Maria faceva da baby-sitter, a farle ottenere la parte per "La Gioconda" di Ponchielli nel 1947 all’Arena di Verona.



Da allora la sua carriera fu costellata solo da incredibili successi. A questi si aggiunge la conoscenza di Giovanni Battista Meneghini, industriale veneto che sposerà due anni dopo. L’uomo, finché Maria Callas non diventò“la Callas”, le fece anche da manager e solo l'arrivo di Onassis ruppe il legame tra i due. Quello per Aristotele Onassis fu l'amore totalizzante che segnò nel profondo la cantante, segnandola per sempre quando l'armatore chiuse la loro relazione (per poi sposare Jackie Kennedy).



Maria Callas si spense a Parigi, dopo anni per lei di sofferenza. Passati in un volontario isolamento, dopo le forti delusioni sentimentali e provati dalla scomparsa, tra il 1975 e il 1977, di persone per lei carissime: il padre, il maestro Tullio Serafin, Pier Paolo Pasolini (con cui aveva girato il film "Medea") e Luchino Visconti. Le sue ceneri furono sparse nel Mar Egeo.