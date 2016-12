Margot Robbie, la star di "Suicide Squad" sarà "Queen of the Air"

La star di "Suicide Squad" , Margot Robbie , ha firmato con la Warner Bros. per vestire i panni della protagonista di "Queen of the Air" , pellicola basata sull'omonimo libro scritto da Dean N.Jensen. La storia ruota intorno alla vita e tragica morte di Lilian Leitzel, rinomata trapezista le cui abilità, messe al servizio del Bailey Circus, l’hanno fatta diventare una vera e propria celebrità.

L'attrice è stata lanciata dalla soap opera "Neighbours" (2008-2011). Nel 2013 ha debuttato sul grande schermo nella commedia "Questione di tempo" e in "The Wolf of Wall Street" di Martin Scorsese. La Robbie è in seguito apparsa nei film "Suite francese" (2014), "Focus - Niente è come sembra" (2015), "Z for Zachariah" (2015). Nel 2016 ha interpretato Jane in "The Legend of Tarzan" e Harley Quinn nel film DC Comics "Suicide Squad". L'australiana reciterà anche nel thriller "Terminal" al fianco di Simon Pegg, e nel biopic "Goodbye Christopher Robin".