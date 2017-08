Margeaux, un caleidoscopio di ritmo e sensualità per "I Want You"

Un caleidoscopio in movimento dove si fondono disegni tribali, immagini psichedeliche e persino del bondage. E' il video " I Want You " (Alessandro Viale Remix) il nuovo singolo della cantante e compositrice canadese Margeaux , che Tgcom24 vi presenta in anteprima. Con il suo stile elettro hip-hop carico di emotività, Margeaux si propone come artista autodidatta e autonoma che intreccia l'universo della moda con la musica e arti visive.

Margeaux ha in oltre collaborato con Timbaland, Danja Handz, The Runners e DJ Khaled. Trasferitasi a Los Angeles da vita a due EP prodotti dal finlandese Jaakko Manninen (Jutty Ranx) sotto lo pseudonimo di Margo. Tornata a New York canta e suona in vari progetti, cambia il suo nome in Margeaux e crea la propria etichetta discografica: Hofm che sta per House of Margeaux.



Con il suo ex-manager ed ex-marito ha preso parte al tv show “Love and Hip Hop Atlanta" in cui ha dichiarato la sua bisessualità alla propria famiglia e ai suoi amici. In una recente intervista ha dichiarato: "Sono molto libera di spirito, amo le ragazze, frequento le ragazze, sono una grande sostenitrice della comunità LGBT e sono felice che ci si possa sposare tra persone dello stesso sesso".



Il suo nuovo singolo prodotto da Manninen e dal produttore danese Volmer, "I Want You" ha trovato una nuova interpretazione nel remix realizzato dal DJ Producer Alessandro Viale che ha dato al brano un tocco magico, creando una versione pop-dance dal sapore internazionale.