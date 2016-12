Marco Rotelli: "Canto l'amore non corrisposto tra due persone che non si incontrano mai"

12 maggio 2016 11:20 Marco Rotelli: "Canto lʼamore non corrisposto tra due persone che non si incontrano mai" Il cantante presenta a Tgcom24 il nuovo singolo "Ti proteggerò": in esclusiva il video clip

La casa discografica, il manager e il produttore sono gli stessi dei Modà. La storia si ripropone dieci anni dopo, puntando su Marco Rotelli. Il cantante 23enne, amico di Miley Cyrus, sta lavorando al secondo album e dopo il duetto con Deborah Iurato in "Fermeremo il tempo", ecco il quinto singolo "Ti proteggerò". "Parla di un amore non corrisposto, lui la cerca ma non si incontrano mai", racconta a Tgcom24 che propone in esclusiva la clip.

"Il brano farà parte di un album in lavorazione – prosegue Marco – lo abbiamo scritto con un team di persone che mi piace molto. E' cambiato rispetto al primo disco. Gli arrangiamenti li ha curati Chicco Palmosi, ho sempre sognato di lavorare con lui. Per il video clip abbiamo chiamato tutti attori professionisti". Per Rotelli la musica è sempre stata una valvola di sfogo: "Ho studiato al Conservatorio, ho cominciato con la musica classica e non pensavo di poter fare pop. Ma mi diverto, racconto quello che vivo, le mie emozioni, i miei sentimenti, scrivo e parlo di quello che non riesco ad esternare".