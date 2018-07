Dopo "Parole in circolo" e "Le cose che non ho", i due album usciti nel 2015, che hanno totalizzato complessivamente 8 dischi di platino, Mengoni aveva abbandonato la scena per preparare quello che sarà il suo prossimo lavoro mentre, proprio da venerdì 27 luglio, tutte le sue pagine (Facebook, Instagram e Twitter) erano completamente sparite.



Mistero svelato: Marco si stava preparando per annunciare quella che sarà la data d'uscita del suo nuovo disco di inediti, il quinto album in studio ufficiale, dopo "Solo 2.0" del 2011, "Pronto a correre" del 2013 e, appunto, "Parole in circolo" e "Le cose che non ho" del 2015 (a questi vanno aggiunti gli Ep "Dove si vola" del 2009 e "Re Matto" del 2010).



Il suo ultimo singolo “Come neve” in collaborazione con Giorgia risale al 1 dicembre 2017. Nel 2016 Mengoni aveva pubblicato il suo disco dal vivo "Mengoni Live". Ulteriori dettagli sul nuovo album del cantante, che uscirà il 30 novembre del 2018, non sono stati al momento resi noti.