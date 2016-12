Marco Mengoni, un grande ritorno: nuovo singolo e Best Italian Act degli Mtv Ema

L'artista era in lizza insieme a Fedez, J-Ax, Tiziano Ferro e i The Kolors e con quest'anno ha fatto il tris, dopo le vittorie nel 2010 e nel 2013.



"Sono davvero troppo felice per questo riconoscimento che è più loro che mio, anzi è il nostro premio e ovviamente posso solo ringraziare il mio esercito per il loro grandissimo supporto! - ha commentato Mengoni - L'emozione quindi raddoppia per il concerto in Piazza Duomo e per il Best Italian Act, tutto possibile grazie ad Mtv. Questa annata con il nuovo progetto discografico in uscita non poteva che iniziare così, nel migliore dei modi!".