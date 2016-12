Marco Mengoni si trasforma in "Guerriero"

Una giornata speciale ideata da Marco che in questo modo ha scelto di partire dalla sua community di 100 rappresentanti della sua fanbase, che lui stesso chiama "Esercito".



Al progetto artistico di Marco Mengoni è dedicato l'evento riservato agli studenti dell'Università Statale di Milano che si terrà giovedì 20 novembre in Ateneo. Nel corso dell'incontro, “Dal disco alla playlist – Come sta cambiando la musica e la sua fruizione nell'era digitale”, Mengoni, affiancato da Federico Boni, Docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, parlerà agli studenti del suo nuovo lavoro discografico e del futuro della musica.



All'iniziativa sarà dedicata una sezione all'interno dell'App ufficiale di Marco Mengoni, disponibile da alcune settimane negli store iTunes e Google Play. Da questa stanza digitale tutti, non solo chi sarà presente all'Università Statale, potranno interagire con l'artista. Continua intanto la prevendita di Mengoni Live 2015, il tour nei palazzetti previsto per maggio del prossimo anno.