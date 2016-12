Marco Mengoni lancia il video del nuovo singolo "Parole in circolo”

Marco Mengoni lancia il nuovo singolo "Parole in circolo", tratto dall'album "Le cose che non ho". Il disco, uscito il 4 dicembre su etichetta Sony Music, è balzato subito ai vertici delle classifiche di vendita ed è già doppio disco di platino. Il video che accompagna il singolo è particolare: è concepito come secondo capitolo di un corto a puntate, con una storia iniziata con la clip di "Ti ho voluto bene veramente".