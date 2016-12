Marco Mengoni, la corsa non si ferma: "Riposarmi? Ho già iniziato il mio prossimo progetto!"

L'ha definita "una playlist in divenire". Marco Mengoni negli ultimi due anni ha pubblicato due album in studio, fatto tre tour e ora pubblica " Marco Mengoni Live " che oltre a fotografare il meglio dei concerti offre 5 pezzi inediti. La fine di una fase creativa irripetibile? "La playlist aperta come metodo di lavoro credo rimarrà una parentesi, perché non voglio ripetermi - dice lui a Tgcom24 -. Ma sono già al lavoro sul nuovo progetto...".

Un esperimento che si è aperto due anni fa, con la pubblicazione di "Guerriero", e si è poi trasformato in una cavalcata trionfale, dando modo a Mengoni di affermarsi come una delle realtà di maggior successo del pop nostrano. Ma Marco sembra averci preso gusto e il processo evolutivo non si ferma. Il disco live infatti non fissa soltanto il meglio dei tour affrontati (l'ultimo dei quali si chiuderà a Varsavia il 20 dicembre dopo essere partito da Mantova il 12 novembre) ma aggiunge 5 brani totalmente inediti e un duetto internazionale con Paloma Faith.



L'album esce il 25 novembre in tre diverse versioni: oltre a quella base, con doppio cd e dvd, ce n'è una seconda che raggruppa anche i due precedenti lavori, "Parole in circolo" e "Quello che non ho", nonché un esclusivo libro fotografico che darà la possibilità di vivere il racconto in una speciale realtà aumentata, con immagini che prenderanno letteralmente vita trasformandosi in veri e propri videoclip attraverso la app ufficiale del cantante. In aggiunta, nella terza a tiratura limitata, ci sarà il dvd di "Tutto in una notte", un incredibile visual live, speciali occhiali CardBoard 360 per vedere alcuni contenuti video ad hoc caricati nella sezione apposita della app e altri gadget esclusivi.



Di questa uscita, dell'esperimento della playlist in divenire e dei progetti del futuro abbiamo parlato con Mengoni. Guarda la videointervista.