Marco Mengoni, il riposo del guerriero... in costume è un sirenetto super tonico

Sfoggia un fisico super tonico e il sorriso malizioso da conquistatore, come mostrano gli scatti di "Settimanale Nuovo". Anzi da "guerriero". Marco Mengoni, 28 anni, si concede una pausa relax tra un tour e l'altro in barca ad Ajaccio, Corsica. Ha appena portato a casa il titolo di miglior artista italiano maschile ai Tim Mtv Awards e regalato ai suoi fan un nuovo brano "Onde", che anticipa l'uscita, il 16 giugno, del nuovo album. E adesso può permettersi il meritato riposo del guerriero...

Sicuro di sé e baldanzoso come non mai, Mengoni sembra un altro rispetto a quando saliva timidamente sul palco di X Factor 3. Adesso è un uomo muscoloso ed energico, ma soprattutto pieno di grinta e voglia di conquistare il mondo. Esce il 16 giugno infatti il suo primo album internazionale con cui si prepara a sfondare anche sul mercato estero. Già programmati intanto tre concerti sulla scena internazionale, il 21 luglio a Zurigo, il 13 agosto a Zofingen, sempre in Svizzera e il 29 agosto in Germania.