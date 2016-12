Marco Mengoni, boom per "Se sei come sei"

11:44 - Esordio con il botto per "Se sei come sei", il nuovo singolo di Marco Mengoni tratto da"Parole in circolo", l'album che uscirà il 13 gennaio per Sony Music. Il brano è volato subito in vetta alla clssifica di iTunes insieme al disco che, pur essendo ancora in pre-order, è già in prima posizione. E intanto anche Guerriero, il primo singolo estratto,è già stato certificato platino e il video ha totalizzato quasi 8 milioni di visualizzazioni.