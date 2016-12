Marco Carta torna alla carica: "Canto il Natale pensando a Sanremo"

Quando è nata l'idea di "Merry Christmas"?

Questo progetto natalizio è nato parecchio tempo fa, poi per una serie di coincidenze non ho mai inciso le canzoni. Per fortuna questo è stato l'anno giusto e abbiamo creato il disco.



Con quali criteri avete scelto questi sei brani?

Secondo gusto personale e quelli che si adattavano meglio alla mia voce. Questo album ha come obbiettivo anche valorizzare alcune sfumature delle mie possibilità vocali che magari non sono mai emerse in questi anni. Insomma sicuramente il Marco Carta che ascolterete in questi brani sarà una sorpresa, secondo me.



Stai già lavorando ad un album di inediti?

Dalla fine di questa estate e siamo già ad ottimo punto. Credo che usciremo con l'album in tarda primavera.



La domanda allora diventa d'obbligo: tenterai di andare a Sanremo?

Mi piacerebbe moltissimo, non lo nego. Sopratutto perché rispetto a quando l'ho vinto nel 2009 vivrei tutto diversamente. E' stata una bellissima esperienza per me ma non avevo assolutamente idea di quello che avrei dovuto fare. Devo però dire che quella vittoria mi ha aiutato a capire che cantare è quello che voglio fare per sempre.



Si parla anche di una possibile partecipazione di Valerio Scanu. Lo hai visto in "Tale e quale show"?

Purtroppo il programma l'ho visto pochissimo e ho potuto approfondire solo in streaming qualche esibizione. Comunque Valerio l'ho visto e secondo me è davvero bravo, questa potrebbe essere una strada anche da sviluppare perché ha davvero talento.



Pensi che ci siano stati pregiudizi nella valutazione delle sue performance?

E' una bella domanda. Su certe persone il pregiudizio esiste è verissimo. Credo non sia giusto che questo avvenga perché sono sempre dell'idea che un cantante vada giudicato per quello che fa, indipendentemente da tutto.



Ci sarà qualche evento live legato a questo disco?

No, per ora no. Però incontrerò i fan negli store delle principali città italiane per tutto dicembre.



LA TRACKLIST DEL DISCO: Jingle Bell Rock; Let it snow, let is snow!; All I want for Christmas is you; Oh Happy Day; Christmas (Baby please come home); White Christmas- Bianco Natale