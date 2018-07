Marco Carta mostra la cicatrice dopo l'intervento allo stomaco

L'operazione è avvenuta in un ospedale milanese e dopo le dimissioni Marco Carta è tornato in Sardegna dalla sua famiglia. Il cantante dal 26 giugno non ha mai parlato del motivo del suo ricovero, a rompere il silenzio è la nonna sulle pagine di "Di Più": "In famiglia soffriamo un po' tutti di problemi allo stomaco e Marco era da un po' che tribolava. Insomma, ha sempre avuto una certa acidità di stomaco che non lasciava ben sperare. Del resto, la sua attività a volte lo porta a essere stressatissimo. La vita da musicista lo porta sempre in giro, tra concerti e spettacoli, e ovviamente non mangia bene. Un'ulcera. E per questo è stato costretto a operarsi. Per fortuna è tutto passato, adesso quello che conta è che si riposi e si rimetta in piedi".



Per un po' di tempo il cantante sarà costretto a stare lontano dai palchi, ma coraggio e grinta non mancano: "Tutto riprende, tutto riparte, soprattutto quando c’è la volontà.. Amo la vita, ora più che mai! Oggi sarà una giornata speciale. Ciao gente.. ", cinguettava qualche giorno fa sui social.