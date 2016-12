Marco Carta canta i brani di Natale

08:33 - Marco Carta rompe il silenzio musicale e spiazza tutti. Il primo dicembre esce "Merry Christmas", un Ep di 6 classici per le feste interpretati con una orchestra di 34 elementi con arrangiamenti tra pop e swing.

Questa la tracklist: Jingle Bell Rock; Let it snow, let is snow!; All I want for Christmas is you; Oh Happy Day; Christmas (Baby please come home); White Christmas - Bianco Natale.