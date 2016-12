Marco Bocci, poliziotto "coatto" con cresta bionda

Una cresta bionda , da rockstar. Marco Bocci cambia look, ma è solo per esigenza di copione. Il settimanale " Chi " pubblica in esclusiva le immagini dell'attore con una improbabile capigliatura platino. Un "trucco" per interpretare la parte di un agente della narcotici infiltrato nel mondo dei piccoli spacciatori delle periferie nel film " La banda dei tre " con Franceso Pannofino.

Prima di lui al cinema avevano osato attori del calibro di Javier Barden in "Skyfall", Jared Leto in "Fight Club", Brad Pitt in "War Machine", Gabriel Garko in "Senso 45" e Rasull Bocva, pizzicato questa estate anche lui per misteriose "esigenze di scena".