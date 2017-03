Marco Baldini: "Capisco Celentano, brutto sentirsi impotenti. A volte ho ancora paura dei creditori"

La denuncia di Celentano continua a richiamare la solidarietà di molti colleghi del mondo dello spettacolo. La paura di avere intrusi in casa e il conseguente sentirsi impotenti è infatti una sentimento che molti personaggi vivono. Lo ammette il conduttore radiofonico Marco Baldini che si sfoga: "Ho vissuto per lungo tempo nella paura. A volte ho ancora timore dei creditori". Soprattutto perché, come dimostra il caso Celentano, la sicurezza per personaggi pubblici, e non, è scarsa".

"Ogni volta che sento parlare di queste faccende mi viene la pelle d'oca - spiega -. Anche io in passato sono stato vittima di minacce e ritorsioni e vivevo nella paura. Fino a qualche mese fa vivevo con il terrore di uscire di casa. Ho avuto una persona che mi perseguitava, era arrivata ad aspettarmi sotto il portone e a minacciare di fare del male a me e la mia famiglia. Quando ci penso sono terrorizzato".



"Non tutti sanno che quando si è un personaggio pubblico esposto molte persone pensano che debba essere tu a risolvere i loro problemi - dice -. In passato non ho addirittura denunciato perché avevo paura di cosa potesse pensare la gente. Spesso, al di fuori delle telecamere, si pensa che ogni cosa fatta da un personaggio più o meno noto sia fatta per attirare attenzioni, ma non è così".



Baldini è stato in passato al centro di una vicenda di debiti legati al gioco. "Nonostante oggi mi senta molto più tranquillo la paura dei creditori c'è sempre", sottolinea, spiegando di essere stato costretto per un periodo persino a uscire di casa armato di spranga.