Marcella Bella: "Donatella Rettore è una pazza ed era invidiosa di me"

Sono passati tanti anni, ma Marcella Bella e Donatella Rettore non hanno mai fatto pace. Le antipatie riemergono infatti dal passato. Tanto che la cantante siciliana, intervistata da "Radio Club 91", non le manda a dire ancora adesso: "Donatella Rettore è una pazza, era invidiosa di me perché era una pertica di 1,80 e con i tacchi sembrava un travesta". Si attende la replica...

"Una bionda secca secca con i labbroni a canotto - continua Marcella - Mi criticava per il mio abbigliamento e i tacchi alti, salvo poi presentarsi da angelo con le ali a Sanremo. Non riesco a porgere l'altra guancia a nessuno anche perché non voglio farmi venire il mal di fegato". Sempre sulla Rettore tuona: "E' pazza anche quando dà addosso a Vasco Rossi: ogni giorno si sveglia e deve parlare male di qualcuno".



La Bella racconta anche un retroscena sulla sua canzone "Tanti Auguri", e svela che è stata scritta da Gino Paoli: "Non voleva che si sapesse, perché all'epoca si sentiva impegnato come cantautore ed era contro il Festival di Sanremo, anche se dopo tre anni ci andò né rinunciò ai diritti della canzone che mi aveva scritto".