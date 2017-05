Mara Redeghieri, il debutto solista della voce degli Üstmamò

A 15 anni dall'uscita dagli Ustmamò , band simbolo della scena indie italiana negli anni Novanta, torna sulle scene in veste solista Mara Redeghieri . Il suo debutto discografico si intitola "Recidiva" . Negli ultimi anni non è stata ferma: oltre a scrivere per altri (Gianna Nannini) si è dedicata a ricerche sulla musica popolare degli Appennini, sui canti anarchici, ha realizzato spettacoli teatrali, un documentario e fondato un coro di voci femminili.

La sua inconfondibile voce torna ad infiammare la scena pop nostrana. Il disco è stato prodotto artisticamente da Stefano Melone (De Andrè, Mannoia, Fossati) e contiene undici tracce, di cui è autrice la stessa cantante. E' stato anticipato dal singolo "Augh", brano invettiva sul "post capitalismo liberista", con relativo videoclip.



La cantante ha sintetizzato il senso del suo debutto dichiarando: "Non sono mai riuscita a pensare e comporre un concept album, ed un po’ me ne dolgo. Per me da quando ho iniziato a scrivere testi, ogni canzone rappresenta un piccolo ritratto finito di squarci, emozioni, sensazioni che la musica mi aiuta a costruire e determinare. Mi piacciono comunque i grandi singoli, alle canzoni chiedo trasporto di suoni ed immagini, leggerezza pure nel disastro, consolazione e misericordia".