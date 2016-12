8 gennaio 2015 Manuel Foresta, un amore folle e tormentato nella clip del nuovo singolo In anteprima a Tgcom24 il video di "Li chiameremo sogni", ultimo brano del cantante protagonista della prima edizione di "The Voice of Italy" Tweet google 0 Invia ad un amico

10:56 - Manuel Foresta presenta in anteprima a Tgcom24 il nuovo video di “Li chiameremo sogni”, ultimo singolo del cantante campano protagonista della prima edizione del talent The Voice Of Italy.

Il brano scritto da Zibba, Diego Calvetti, Marco Ciappelli e Luca Angelosanti è stato scelto tra i 61 finalisti di Sanremo giovani 2014 e anticipa l'uscita del primo album dell'artista, che con la sua band vanta numerosi opening act agli show di tanti artisti italiani.

Dopo la positiva esperienza nel reality, dove fu scelto da Riccardo Cocciante e Raffaella Carrà, Manuel Foresta ha aperto i concerti di Alex Britti, Malika Ayane, Raphael Gualazzi e Simona Molinari, esibendosi, nel 2014, come spalla di Renzo Rubino e del suo “Secondo Rubino Tour”.

“Li chiameremo sogni” è una canzone che parla di un amore tormentato: “Una vera costante della mia vita – dice Foresta - E' un rapporto morboso, fatto di ansia, ma con questo brano ho la sensazione di poter parlare a tutti e a tutti di affidare la mia storia”.