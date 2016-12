Manuel Foresta apre il suo spettro di "Colori primari": ecco l'album d'esordio

16:57 - Si intitola "Colori primari" il primo album di inediti del cantante campano Manuel Foresta. Il disco, prodotto da Davide Maggioni, è composto da 10 brani, tre dei quali portano la firma dello stesso Foresta che per la prima volta si svela al pubblico non solo nella sua veste di interprete ma anche come cantautore. A fare da traino c'è il singolo "La vita è una danza", in rotazione nelle radio da qualche giorno.

"Colori primari " è un lavoro in cui Foresta ha riversato le sue emozioni. "Cercarmi, rincorrermi e finalmente trovarmi. Mettere un punto a una parte di vita, inciderla e condividerla con tutti - dice -. Oggi parlo di me alle persone, mi metto a nudo e racconto il mondo che vedo dai miei occhi. Da tempo aspettavo il giorno di uscita fisica del mio primo album e pensare che sia finalmente arrivato è un’iniezione di entusiasmo".



Nato a Salerno, si è rivelato nel 2012 con la prima edizione di "The Voice of Italy" arrivando, grazie al voto del pubblico, alla soglia della semifinale come unico interprete maschile nel team di Raffaella Carrà. Il suo inedito di debutto "Déjà vu", presentato durante il talent, è arrivato in vetta alla classifica singoli di iTunes. L'estate seguente, con la sua band, ha aperto i concerti di alcuni tra i più importanti nomi del panorama artistico italiano: Malika Ayane, Alex Britti, Raphael Gualazzi, Simona Molinari.