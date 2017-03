Mannarino, parte il nuovo tour da Roma con un doppio sold out

Esordio dal vivo con in botto per Mannarino . Il 25 e 26 marzo è partito dal Palalottomatica di Roma il suo "Apriti Cielo Tour" con un doppio sold out. Il successo nella capitale conferma gli straordinari numeri del cantautore che conta già 50 mila biglietti e diversi tutti esauriti tra Torino, Milano e Bologna che hanno triplicato le date. Sul palco, il cantautore romano porta un tourbillon di colori e suoni tra i suoi grandi classici e i brani del nuovo album.

Dopo le date di marzo e aprile, tra luglio e settembre il tour proseguirà facendo tappa anche al sud Italia e concludendosi il 3 settembre con una data speciale al Home Festival di Treviso. Il disco "Apriti Cielo" ha debuttato al 1° posto della classifica Fimi dei dischi più venduti, ha già superato i 3 milioni di streaming su Spotify e su YouTube i videoclip di "Apriti Cielo" e "Arca di Noè" hanno superato 1 milione e mezzo di view.



Questo il calendario completo dell’APRITI CIELO TOUR, 28 marzo sold out, 12 aprile sold out e 19 aprile a BOLOGNA (Estragon); 31 marzo a FIRENZE (Nelson Mandela Forum); 1 aprile a PADOVA (Gran Teatro Geox); 3 aprile sold out, 4 aprile sold out e 18 aprile a MILANO (Fabrique); 6 aprile sold out, 13 aprile sold out e 14 aprile a TORINO (Teatro della Concordia); 8 aprile a PESCARA (PalaSport Giovanni Paolo II); 10 aprile sold out a NAPOLI (Casa della Musica); 21 aprile a CESENA (Carisport); 22 aprile a RIVA DEL GARDA (Palameeting).



Queste le date dell’APRITI CIELO TOUR ESTATE 17: 1 luglio a MOLFETTA (Banchina San Domenico); 6 luglio a ROMA(Ippodromo delle Capannelle); 8 luglio a Pistoia (Pistoia Blues Festival); 9 luglio a Villafranca (Castello Scaligero), 11 luglio a Collegno (Flowers Festival); 15 luglio a RIOLA SARDO (OR) (Parco dei Suoni); 18 luglio a SALERNO (Arena del Mare); 21 luglio a PERUGIA (Arena Santa Giuliana); 22 luglio a Cattolica (Arena della Regina); 16 agosto a Gallipoli (Parco Gondar);19 agosto a SOVERATO (Summer Arena); 23 agosto Marina di Castagneto – LI (Marina Arena Bolgheri Festival), il 25 agosto a Macerata (Sferisterio); 31 agosto a Palermo (Complesso Monumentale Castello a Mare), il 1 settembre a Taormina (Teatro Antico) e il 3 settembre a Treviso (Home Festival).