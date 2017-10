Mannarino, 100mila biglietti venduti per l'outsider della musica italiana

Sono stati oltre 100mila i biglietti venduti per l' Apriti Cielo Tour , la serie di appuntamenti live che ha portato Alessandro Mannarino in giro per l'Italia. Un successo che conferma l'outsider romano come uno degli artisti più seguiti e apprezzati. Le ultime tappe sono il 31 agosto al Teatro di Verdura di Palermo e il 1° settembre al Teatro Antico di Taormina. Nell'ultima data sarà presente anche Andrea Cavalli, la bambina interprete del brano "Babalú".

I concerti estivi hanno seguito il tour nei palazzetti, iniziato con il doppio sold out al Palalottomatica di Roma e proseguito con concerti da tutto esaurito. Numeri da record per Mannarino, che quest’anno per la prima volta, il 3 settembre, sarà tra i protagonisti della nuova edizione di Home Festival a Treviso.



Il live ha visto in scaletta, oltre ai suoi classici, le canzoni dell'ultimo album "Apriti Cielo". Anche per gli ultimi live la band sarà al centro della scena: una carovana di undici musicisti che si accompagneranno con oltre 30 strumenti provenienti da tutto il mondo.