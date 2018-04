Manic Street Preachers, una resistenza che è tutt'altro che futile

Può essere strano leggere uno slogan come “la resistenza è futile” per un gruppo che ha fatto dell’atteggiamento, anche politicamente, barricadero un punto d’onore. Tempo di alzare bandiera bianca per un gruppo che non si ritrova più nei tempi che viviamo o che va avanti con qualche difficoltà di troppo? D’altro canto la storia dei Manics negli ultimi anni è andata avanti a singhiozzo, tra greatest hits, lunghi periodi di pausa ed esperimenti sonori fuori dal seminato. Segno che superati i vent’anni di carriera il rischio di perdere la bussola si è fatto più volte concreto. Tanto che gli stessi componenti del gruppo hanno spiegato che la realizzazione di "Resistance Is Futile" è partita a fatica, salvo trovare un'impennata di ispirazione negli ultimi mesi.



E invece qui c’è tutto tranne che una ritirata, ma solo un adeguare se stessi al tempo che passa perché come dicono nel pezzo di apertura “People Give In”, “people get tired / people get old”. E’ evidente come la soluzione all’impasse sia stata cercata nel combinare le due anime più forti del gruppo, quella energica e punk dell'esordio "Generation Terrorists", e quella più melodica con profusione di tastieroni che ha preso il sopravvento dopo la scomparsa del chitarrista originario, Richey Edwards nel 1995. Una svolta che ha portato a "Everything Must Go" e "This Is My Truth Tell Me Yours", i due album che sul finire degli anni 90 hanno trasformato la band in un fenomeno mondiale.