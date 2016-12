27 marzo 2015 Mangoni si offre agli One Direction: "Non posso lasciarli soli proprio ora" L'architetto diventato famoso come membro aggiunto degli Elio e le storie tese pronto a sostituire Zayn Malik... Tweet google 0 Invia ad un amico

17:38 - C'è un candidato ufficiale per sostituire Zayn Malik negli One Direction. E' Luca Mangoni, il popolare architetto da anni membro aggiunto degli Elio e le storie tese. Mangoni si è offerto con una serie di tweet e gli Elio danno ormai la cosa per fatta. Lasciando solo un dubbio: cosa sarà della carriera solista di Mangoni?