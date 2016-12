Mango, oggi lutto cittadino per i funerali

09:12 - Lutto cittadino a Lagonegro, nel potentino, dove tra qualche ora amici e familiari daranno l'ultimo saluto a Mango, stroncato a 60 anni da un infarto mentre era sul palco. I funerali si celebreranno oggi nella Chiesa Madre della città. Nella giornata di ieri centinaia le persone che hanno raggiunto la camera ardente, allestita nella villa del cantante: una sosta di pochi minuti davanti alla bara e la firma su un registro, prima di tornare fuori.

Anche la politica si è stretta attorno alla famiglia di Mango. Il viceministro dell'Interno, Filippo Bubbico lo ha ricordato come "un artista bravo, raffinato, serio". Paolo Castelluccio, consigliere regionale lucano, ha annunciato di voler chiedere al Comune di Policoro di intitolare a Mango il Pala Ercole, dove il cantante è morto.



Intanto su Facebook è partita un'altra proposta: un "live" di beneficenza per continuare idealmente quanto Mango stava facendo a Policoro. La serata e il concerto, infatti, erano stati organizzati per raccogliere fondi da utilizzare per costruire alcune scuole in Africa.



In Rete si sono moltiplicati i messaggi di cordoglio per ricordare Mango (l'hashtag #mango è tra i primi in Italia). Non mancano però le polemiche, per la condivisione del video che ritrae gli ultimi istanti di vita del cantante.