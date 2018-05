Maneskin, vite da rockstar... ma che viaggiano ancora in treno

I Maneskin , tra i più apprezzati concorrenti dell'ultima edizione di "X Factor" stanno vivendo un momento d'oro. Dopo il tour primaverile da sold out e l'uscita di " Morirò da re ", primo inedito in italiano, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono sempre in movimento. Il settimanale " Spy ", in edicola venerdì 4 aprile, li ha fotografati alla stazione Termini di Roma , prima di prendere un treno per Milano.

Baci, abbracci, foto e incoraggiamenti. I fan dei Maneskin non si lasciano scappare occasione per dimostrare il loro affetto alla giovanissima band, rivelazione dell'ultimo periodo. "Morirò da re" si sta avvicinando ai 7 milioni di visualizzazioni su YouTube e anticipa il nuovo album a cui Damiano e soci lavoreranno per tutta l'estate: "Uscirà in autunno, sarà in italiano e inglese, una cosa è certa: avrà il sound dei Maneskin" hanno detto. E dal 10 novembre ricominciano i live in giro per l'Italia.



Intanto i loro concerti sono sempre sold out, ma loro per andare a Milano, dove saranno ospiti in televisione, viaggiano in treno: niente mezzi privati o lussuosi. Il frontman Damiano David, la bassista e fondatrice della band Victoria De Angelis, il chitarrista Thomas "Er Cobbra" Raggi e il batterista Ethan Torchio arrivano alla stazione con un van nero che usano per molti spostamenti urbani. E sono subito assaliti dal calore di chi li ha riconosciuti.



Soprattutto per Victoria, che lo scorso 28 aprile ha compiuto 18 anni ed è diventata l’altra maggiorenne del gruppo (insieme con Damiano che ha 19 anni, mentre Thomas ed Ethan ne hanno 17), c’è qualcuno di importante. Un misterioso ragazzo in felpa grigia, che sembra essere arrivato proprio con la band e che lei saluta con un bacio e un abbraccio molto intimo.