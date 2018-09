Maneskin, sale la febbre: nuovo singolo presentato live e tour autunnale sold out

Ma i fan non attendono solo il disco. Ci sono anche i concerti in arrivo. Dopo una serie di appuntamenti estivi che li hanno visti protagonisti sui palchi di festival internazionali e nella line up di "Milano Rocks", in apertura agli Imagine Dragons, per una performance sotto la pioggia che rimarrà nella storia della band, davanti a oltre 60mila persone, la formazione composta da Damiano (19 anni), Victoria (18 anni) Thomas (17) ed Ethan (17) sta continuando a collezionare riconoscimenti: 30 date sold out, 50.000 biglietti venduti in poche ore. E così sono state prontamente aggiunte nuove date per la primavera.



CALENDARIO TOUR AUTUNNALE 2018:

sabato 10 novembre 2018 - SENIGALLIA (ANCONA) - MAMAMIA - DATA ZERO (sold out)

mercoledì 14 novembre 2018 - OBIHALL (sold out)

giovedì 15 novembre 2018 - PADOVA - GRAN TEATRO GEOX (sold out)

sabato 17 novembre 2018 - BOLOGNA - ESTRAGON (sold out)

domenica 18 novembre 2018 – BOLOGNA – ESTRAGON (sold out)

venerdì 23 novembre 2018 – MILANO – FABRIQUE (sold out)

sabato 24 novembre 2018 – MILANO – FABRIQUE (sold out)

venerdì 30 novembre 2018 – BARI - DEMODE' (sold out)

sabato 1 dicembre 2018 – NAPOLI - CASA DELLA MUSICA (sold out)

giovedì 6 dicembre 2018 – BRESCIA - GRAN TEATRO MORATO (sold out)

domenica 9 dicembre 2018 - VENARIA (TORINO) - TEATRO DELLA CONCORDIA (sold out)

mercoledì 12 dicembre 2018 – FIRENZE – OBIHALL (sold out)

venerdì 14 dicembre 2018 – ROMA – ATLANTICO (sold out)

sabato 15 dicembre 2018 – ROMA – ATLANTICO (sold out)

giovedì 20 dicembre 2018 – MILANO – FABRIQUE (sold out)



DETTAGLI NUOVE DATE LIVE 2019:

venerdì 8 marzo - BOLOGNA - ESTRAGON

mercoledì 13 marzo - FIRENZE - OBIHALL

venerdì 15 marzo - FONTANETO D’AGOGNA (NOVARA) - PHENOMENON

sabato 16 marzo - VENARIA (TORINO) - TEATRO DELLA CONCORDIA

venerdì 22 marzo - PADOVA - GRAN TEATRO GEOX

domenica 24 marzo - MILANO - FABRIQUE

sabato 30 marzo - ROMA - ATLANTICO