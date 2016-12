Mamma mia!, il romantico sogno d'amore della musica firmata Abba conquista Milano

Ultimo weekend di "Mamma mia!" a Milano. In cartellone c'è lo storico musical con le irresistibili canzoni degli Abba , nell'edizione in lingua inglese. E' la versione originale "International Tour" rappresentata nel West End londinese quella approdata al Teatro degli Arcimboldi con una ventata di travolgente allegria, già sperimentata da oltre 60 milioni di spettatori in tutto il mondo.

L'intreccio portato sul grande schermo da Meryl Streep nel 2008 racconta ancora una volta la romantica, ironica, divertente storia d'amore di Sophia, figlia della "ragazza madre" Donna che, ventun anni fa, decise di crescere da sola la sua bambina in un'isola greca sperduta nel mare Egeo. Sophia sta per sposarsi e invita al suo matrimonio i tre uomini fra i quali potrebbe esserci il suo papà, perché sia lui ad accompagnarla all'altare.



Il cast di "Mamma mia!" canta e balla le straordinarie canzoni della band svedese degli Abba per riproporci la vicenda di madre e figlia, di amicizie e amori in una disincantata favola moderna. La regia dello show è affidata a Phyllida Lloyd, la stessa che diresse la Streep nel film ormai diventato cult e le colorate coreografie sono firmate da Anthony Van Laast. Le note di "Honey honey", di "Dancing Queen", "Sos" e "Voulez-vous", "Gimme! Gimme! Gimme!" e "I have a dream" scandiscono il ritmo di una commedia dall'allegria contagiosa.



A interpretare Donna è Sarah Poyzer, Shobna Gulati è l'amica Tanya e Sue Devaney l'ultima del terzetto, Rosie, mentre la dolce Sophia ha il volto dell'irlandese Niamh Perry. Il marito di Sara, Richard Standing, è Sam Carmichale, nel ruolo di Bill Austin c'è Michael Beckley mentre Mark Jardine è Harry Bright. Il promesso sposo Sky è Justin Thomas. Tutti insieme danno vita a un cocktail di note, colori, movimenti sullo sfondo di un'isola dove l'amore è un gioco eccitante e divertente. Con l'inevitabile, e moderno, lieto fine.



Fino al 6 dicembre al Teatro degli Arcimboldi. Per informazioni e prenotazioni: 02-641142212 - promozione@ipomeriggi.it