Maluma sfida "Despacito": tra gli "sponsor" ci sono Belen e Gianluca Vacchi

In Italia la sua canzone " Felices Los 4 " è già un must grazie ai balletti di Gianluca Vacchi e all'interpretazione di Belen Rodriguez . Maluma è la nuova stella della musica latina. Coreografie social a parte il brano si candida a diventare la principale antagonista a "Despacito" per il trono di tormentone dell'estate. I numeri fanno impressione: quasi 540 milioni di visualizzazioni su YouTube, più di 130 milioni di streaming su Spotify.

Con "Felices Los 4" ha appena stabilito un nuovo record per il videoclip in lingua spagnola con il maggior numero di visualizzazioni su Vevo/YouTube in un giorno: il nuovo singolo, ha infatti totalizzato 10,2 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore. Si tratta della prima traccia estratta dall’album di Maluma in uscita entro fino anno. E' anche l'unico artista ad avere sei canzoni nella classifica quotidiana Top 50 dei video più visti su YouTube, ed è stabilmente al vertice delle classifiche globali per numero di visualizzazioni. Il cantante colombiano (è nato a Medellin) ha recentemente ricevuto due nomination Billboard Music Award: "Top Latin Artist" e "Top Latin Song" (per "Chantaje" Shakira ft. Maluma). Questo è il secondo anno in cui ottiene una candidatura; l'anno scorso ha ricevuto la nomination "Top Latin Song" per il brano “Borrá Cassette".