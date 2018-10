Malcky G, il più giovane rapper italiano firma un accordo per due album

La Universal Music Italy punta sull'enfant prodige del rapper Malcky G. E' stato infatti siglato un accordo per due album su etichetta Virgin Records. Quindici anni, italo-americano, è figlio d’arte: il papà è un ballerino internazionale, Mohamed Reeves, nativo del South Bronx, cugino di Africa Bambata, ha lavorato con Michael Jackson ed è un ex membro della Rock Steady Crew e Magnificient Four; la mamma, italiana, Nadia Fullin, è una imprenditrice nota nel mondo della moda e degli eventi.